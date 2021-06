Porta Westfalica

Bahn-Fernverkehr zwischen Bielefeld und Hannover gestört

02.06.2021, 12:42 Uhr | dpa

Nach einem Notarzteinsatz bei Porta Westfalica am Mittwochmorgen ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Bielefeld und Hannover gestört. Die Sperrung der Strecke dauere voraussichtlich zwei Stunden, sagte ein Bahnsprecher am Mittwoch. Es komme zu Zugausfällen und Verspätungen, hieß es. Derzeit verkehren auf der ICE-Strecke in diesem Bereich keine Züge.