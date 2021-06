Heusenstamm

Geschätzte 150.000 Euro Schaden bei Brand auf Firmengelände

02.06.2021, 17:05 Uhr | dpa

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) ist am Mittwoch ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro entstanden. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, brach das Feuer am Vormittag in der Lüftungsanlage aus. Verletzt wurde demnach niemand. Während der Löscharbeiten war den Angaben zufolge eine Straße am betroffenen Gelände gesperrt, da die Feuerwehr von der gegenüberliegenden Straßenseite aus löschte. Angaben zu der Ursache des Brandes machte die Polizei zunächst nicht.