Nordhorn

Leiche aus der Vechte in Nordhorn geborgen

02.06.2021, 18:50 Uhr | dpa

In der Stadt Nordhorn ist eine männliche Leiche aus dem Fluß Vechte (Landkreis Grafschaft Bentheim) gezogen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob ein Verbrechen vorliegt. Der Mann sei eines unnatürlichen Todes gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück am Mittwoch auf Anfrage. Der zuständige Staatsanwalt sei auf dem Weg in die Rechtsmedizin in Oldenburg, wo der Leichnam obduziert werden soll. Weitere Details seien im Moment noch unklar.