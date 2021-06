Göttingen

Ärztin nach Explosion gestorben - Prozessauftakt

03.06.2021, 02:34 Uhr | dpa

Mehr als sechs Jahre nach einer tödlichen Gasexplosion in Göttingen beginnt heute vor einem Schöffengericht am Amtsgericht Göttingen der Prozess gegen vier Angeklagte. Den Handwerkern wird vorgeworfen, bei Bauarbeiten im Jahr 2012 nicht vorschriftsgemäß gearbeitet zu haben. Laut Anklage haben sie durch Unterlassen fahrlässig den Tod eines Menschen und die Verletzung einer weiteren Person verursacht (AZ 34 Ls 425/20).

Zu der Explosion war es am 13. Februar 2015 gekommen, als eine 55-jährige Ärztin und ein 30 Jahre alter Mann einen Blutspendedienst im Zentrum Göttingens betraten. Vermutlich wurde die Verpuffung durch das Betätigen eines Lichtschalters ausgelöst. Die beiden Opfer kamen mit schwersten Brandverletzungen in Spezialkliniken. Die Medizinerin starb wenig später. Pandemiebedingt findet der Prozess mit vielen Beteiligten in einer Mehrzweckhalle statt.