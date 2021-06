Lübeck

Urteil zur tödlichen Messerattacke in Grönwohld erwartet

03.06.2021, 02:56 Uhr | dpa

Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einem Spielplatz in Grönwohld im Kreis Stormarn wollen die Richter des Landgerichts Lübeck heute ein Urteil verkünden. Ein 21 Jahre alter Mann aus dem kleinen Ort im Kreis Stormarn soll im Oktober 2020 einen 22 Jahre alten Mann erstochen haben. Die beiden jungen Männer sollen laut Staatsanwaltschaft in Drogengeschäfte verwickelt gewesen und darüber in Streit geraten sein. Der 21-jährige Deutsche, der die Tat bestreitet, steht seit Ende April wegen Verdachts des Totschlags vor Gericht. Der leblose Körper des Opfers war erst am nächsten Tag von Anwohnern entdeckt worden.