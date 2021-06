Burg (bei Magdeburg)

Leiche aus See im Jerichower Land geborgen

03.06.2021, 06:33 Uhr | dpa

Im Jerichower Land ist die Leiche eines vermisst gemeldeten Mannes aus einem See geborgen worden. Die Umstände seines Todes seien noch ungeklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. Die Leiche war aus einem See in der Gemeinde Elbe-Parey gezogen worden.