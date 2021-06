Flensburg

Flensburgs Machulla lobt Fans und Moral seiner Spieler

03.06.2021, 09:53 Uhr | dpa

Maik Machulla war zufrieden. "Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit wahnsinnig viel Moral bewiesen. Aber das zeichnet uns schon die ganze Saison aus", sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt nach dem 33:30 (13:16)-Heimsieg am Mittwochabend über den SC Magdeburg. Für die Norddeutschen war es das mittlerweile 54. ungeschlagene Bundesliga-Heimspiel in Serie. Der Rückstand auf Klassenprimus THW Kiel wurde auf einen Zähler verkürzt.

Einmal mehr hatte die SG den gravierenden Personalproblemen getrotzt. Gegen den Gast aus Sachsen-Anhalt fehlte Rückraum-Linkshänder Alexander Petersson wegen seiner anhaltenden Achillessehnen-Probleme. Machulla: "Wir haben derzeit nur wenige Optionen. Aber diejenigen, die auf dem Spielfeld stehen, kämpfen als Mannschaft." Erneut nicht zum Einsatz kam Torhüter-Oldie Henning Fritz. Der 46-jährige Ex-Weltmeister sei aber auch kein Nachwuchsspieler, den man mit Einsatzminuten belohnen müsse, hatte der zwei Jahre jüngere SG-Coach schon vor der Partie gegen den SCM gesagt.

Ungewohnt war die Unterstützung durch die 125 zugelassenen Fans in der Arena: "Die haben Stimmung gemacht wie 1000. Das hat uns extrem geholfen", bedankte sich Machulla für die Anfeuerungen. Das sah auch SG-Kapitän Lasse Svan so. "Es war unheimlich schön, wieder Fans in der Halle zu haben", sagte der dänische Rechtsaußen. Dieses Gefühl werden die Flensburger auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die TSV Hannover-Burgdorf wieder genießen dürfen.