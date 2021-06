Blaustein

Radfahrer missachtet Vorfahrt: Schwer verletzt

03.06.2021, 19:41 Uhr | dpa

Ein 72 Jahre alter Rennradfahrer hat am Donnerstag laut Polizei einem Auto die Vorfahrt genommen und ist schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen, die 24 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Der Radfahrer war südlich an Markbronn (Alb-Donau-Kreis) vorbeigefahren. Auf freier Strecke bog er dann nach links in die Kreisstraße ein, um in Richtung Pappelau zu radeln - und missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden Autofahrerin, wie die Polizei mitteilte. Diese habe trotz Vollbremsung und Ausweichversuch den Zusammenprall nicht verhindern können.