Meineweh

Frontalzusammenstoß mit Lastwagen: Fahrer in Lebensgefahr

03.06.2021, 22:22 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen im Burgenlandkreis ist der Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Polizeiermittlungen zufolge kam der 59-Jährige am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen bei Pretzsch in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Lkw zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Rettungskräfte brachten den Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße 180, auf der der Unfall passierte, war für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.