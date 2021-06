Demmin

Hoher Schaden bei Maschinen-Feuer in Recyclingfirma

04.06.2021, 10:26 Uhr | dpa

Ein Feuer hat auf dem Gelände einer Abfallrecyclingfirma in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) einen Schaden von mehr als 100 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher erklärte, war am Freitagmorgen ein Abfall-Schredder in Brand geraten. Die Arbeitsmaschine brannte aus. Feuerwehrleute konnten verhindern, dass das Feuer weitere Maschinen und Anlagen erreichte. In Schreddern werden mitunter Holz und alte Balken oder auch Müll zerkleinert, um daraus Wertstoffe zu gewinnen. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt genannt. Verletzt wurde niemand.