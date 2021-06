Triberg im Schwarzwald

Motorradfahrer nach Unfall bei Triberg in Klinik gestorben

04.06.2021, 11:43 Uhr | dpa

Nach einem Unfall bei Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Motorradfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Bislang gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 33 in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Er kam mit einem Notarzt in die Klinik. Dort sei er am Mittwochabend gestorben, hieß es.