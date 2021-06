Jerichow

Kloster Jerichow gehört ab 2022 zur Kulturstiftung

04.06.2021, 13:20 Uhr | dpa

Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt wächst: Die Stiftung Kloster Jerichow komme zum Beginn des kommenden Jahres zu den bislang 18 Burgen, Schlössern und Domen hinzu, teilte die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur am Freitag in Magdeburg mit. Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss habe das Leitungsgremium der Stiftung Kloster Jerichow gefasst, das Kabinett hatte schon zugestimmt. Damit sei eine drohende Insolvenz der Stiftung abgewendet. Der Kulturbetrieb werde nun dauerhaft für die Region erhalten.

Staats- und Kulturminister Rainer Robra erklärte: "Das Kloster Jerichow ist unverzichtbarer Bestandteil der Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts. Es ist ein Baudenkmal von gesamtstaatlicher Bedeutung und als Museums-, Veranstaltungs- und Kulturinstitution für das Land Sachsen-Anhalt von unschätzbarem Wert." Bis zum Jahresende 2021 unterstütze das Land die Stiftung Kloster Jerichow mit 80 000 Euro, um den Übergang sicherzustellen.

Das fast 900 Jahre alte Kloster Jerichow gilt als Wiege des norddeutschen Backsteinbaus, hieß es weiter. Es habe in den 1980er Jahren auf der Vorschlagsliste der DDR für das Unesco-Welterbe gestand. Es habe jährlich rund 30.000 Besucher. Am 15. Oktober 2021 eröffnet das Kloster Jerichow seine neue Dauerausstellung anlässlich des 900. Jubiläums des Ordens der Prämonstratenser in der Verbund-Ausstellung "Mit Bibel und Spaten".