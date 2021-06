Bad Salzungen

Junge läuft in Bad Salzungen auf Straße: Schwer verletzt

04.06.2021, 17:48 Uhr | dpa

Ein Achtjähriger ist in Bad Salzungen (Wartburgkreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge sei den Ermittlungen zufolge hinter einem am Fahrbahnrand haltenden Kleintransporter auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer habe das Kind nicht rechtzeitig sehen können. Der Achtjährige wurde nach dem Unfall am Donnerstagmittag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.