Kaiserslautern

Torwarttrainer Höh verlässt FCK: Wechsel zum HSV?

04.06.2021, 18:02 Uhr | dpa

Sven Höh wird in der kommenden Saison nicht mehr die Torhüter des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern trainieren. Der 37-Jährige verlässt die Pfälzer auf eigenen Wunsch, wie der FCK am Freitag mitteilte. Höh wird mit dem Zweitligisten Hamburger SV in Verbindung gebracht.