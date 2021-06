Gensingen

SPD Rheinland-Pfalz bestimmt Landesliste für Bundestagswahl

05.06.2021, 02:44 Uhr | dpa

Die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz bestimmen an diesem Samstag (ab 10.00 Uhr) ihre Landesliste für die Bundestagswahl im September. Dazu kommen etwa 200 Vertreterinnen und Vertreter in der Nahetal-Arena in Gensingen zusammen.

Zur Abstimmung steht ein Listenvorschlag des SPD-Landesvorstands, der vom Bundestagsabgeordneten Thomas Hitschler angeführt wird. Danach folgen die ehemalige Landtagsabgeordnete Tanja Machalet, der Abteilungsleiter im Finanzministerium, Thorsten Rudolph, und die Bundestagsabgeordnete Isabel Mackensen-Geis.

Die ersten 15 auf dem Listenvorschlag des Landesvorstands treten auch als Direktkandidaten an. Unter den 24 Kandidierenden sind 8 Frauen. Bis Platz elf wechseln sich Frauen und Männer ab. "Ich traue uns zu, dass wir im Vergleich zur letzten Bundestagswahl Prozente draufpacken", erklärte der Landesvorsitzende Roger Lewentz. Vor der Vorstellung der Kandidaten und Kandidatinnen sowie der Wahl der Liste stehen politische Reden von Lewentz und von Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf der Tagesordnung.