Hessenweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 29,6

05.06.2021, 10:11 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen ist am Samstag weiter gesunken. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen schrumpfte auf 29,6 - am Vortag hatte sie noch 35,7 betragen. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (3.11 Uhr) hervor. Bei der Interpretation der Fallzahlen sei zu beachten, dass an Fronleichnam weniger Menschen einen Arzt aufgesucht hätten, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt worden seien.

Am Samstag wurden binnen 24 Stunden 131 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 288.023. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus gestorben sind, kletterte um 7 auf insgesamt 7393 Tote seit Beginn der Pandemie.

Am höchsten war die regionale Inzidenz am Samstag mit einem Wert von 62,7 im Landkreis Groß-Gerau und 43,5 in Wiesbaden. Im Vogelsbergkreis war die Inzidenz mit einem Wert von 11,4 am niedrigsten.

In den Intensivstationen hessischer Kliniken wurden 191 Covid-19-Patienten behandelt, 98 mussten künstlich beatmet werden.