Potsdam

Sonniges Wetter in der Hauptstadt bleibt

05.06.2021, 16:32 Uhr | dpa

Bei sommerlichen Temperaturen um die 28 Grad haben viele Berliner am Samstag den Sonnenschein in den Parkanlagen und Biergärten der Hauptstadt genossen. Auf dem Wannsee kreuzten Segelboote im lauen Wind. Die meisten behielten einen kühlen Kopf - es sei bislang zu keinen nennenswerten illegalen Partys oder Verstößen gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Nur im Park am Gleisdreieck habe es in der Nacht eine Auseinandersetzung mit Verletzten gegeben. Der genaue Hergang war zunächst unklar.

Auch am Sonntag soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Berlin und Brandenburg überwiegend heiter bleiben, ebenfalls bei Höchsttemperaturen um die 28 Grad. Der meiste Sonnenschein wird entlang der Oder und Neisse erwartet. Im westlichen Brandenburg kann es wolkig werden. Von der Prignitz bis zum Fläming sind kleinere Gewitter oder Schauer möglich.

Die Sonne in den östlichen Landesteilen bleibt am Montag erhalten, es kann sogar noch einen Grad wärmer werden. Wolkenfelder ziehen über das Land, aber es bleibt trocken. Die Meteorologen gehen davon aus, dass es in der neuen Woche zunächst nicht kälter wird.