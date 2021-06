Ludwigsburg

32-Jähriger wird bei Schlägerei schwer verletzt

07.06.2021, 16:21 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in der Innenstadt von Ludwigsburg sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren zwei Gruppen junger Männer vor einem Imbiss in Streit geraten. Bei der anschließenden Schlägerei soll auch eine Reizgaspistole eingesetzt worden sein. Ein 32-Jähriger wurde bei dem Vorfall am Freitag mit einem Messer schwer verletzt. Ein 24-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser.