Halle (Saale)

Erneut Weltkriegsbombe auf Baustelle in Halle gefunden

07.06.2021, 17:46 Uhr | dpa

Erneut ist auf der Baustelle eines neuen Fußball-Nachwuchsleistungszentrums in Halle eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Sprengkörper soll am Dienstag ab 11.00 Uhr vor Ort entschärft werden, wie die Stadt am Montag mitteilte. Da sich der Fundort in großer Entfernung zu angrenzenden Wohngebäuden befinde, seien lediglich 16 Menschen von einer Evakuierung betroffen und dazu angehalten, bis Dienstagmorgen um 9.00 Uhr ihre Wohnungen zu verlassen. Um den Gefahrenbereich werden mit Erde gefüllte Container aufgestellt. Zudem wird eine anliegende Gartensparte geräumt.

Bei der nun gefundenen Bombe handelt es sich bereits um die zehnte, die auf dem Gelände an der Willi-Bredel-Straße im Stadtteil Silberhöhe zu Tage kam. Erst am vergangenen Donnerstag war eine 75 Kilo schwere Weltkriegsbombe auf derselben Baustelle gefunden worden und nach einem erfolglosen Entschärfungsversuch am Freitag gesprengt worden. Zuvor mussten rund 2800 Menschen in einem Radius von etwa 500 Metern ihre Wohnungen und Arbeitsplätze aus Sicherheitsgründen verlassen.