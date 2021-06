Norderney

Gekenterter Kajakfahrer aus der Nordsee gerettet

07.06.2021, 18:33 Uhr | dpa

Seenotretter haben einen Paddler in der Nähe von Norderney aus der Nordsee gerettet. Der Mann sei am Sonntag mit seinem Seekajak gekentert und in einer gefährlichen Strömung abgetrieben worden, teilten die Retter am Montag mit. Der Kapitän der vorbeifahrenden Fähre "Frisia 6" habe die lebensgefährliche Lage des Wassersportlers erkannt und die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) alarmiert. Bevor der Seenotrettungskreuzer "Eugen" eintraf, hielt die Besatzung eines Sportbootes den Gekenterten mit Hilfe einer Schlinge über Wasser. Mit einem Rettungsnetz wurde der stark unterkühlte und erschöpfte Mann schließlich an Bord des Rettungsschiffes gehievt und auf Norderney weiter versorgt.