Ludwigshafen am Rhein

Mehrtägiger Streik im privaten Omnibusgewerbe fortgesetzt

08.06.2021, 11:25 Uhr | dpa

Der Streik im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag fortgesetzt worden. "Die Beteiligung ist stabil bei 2600 Busfahrerinnen und Busfahrer wie bisher", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Einschränkungen seien wie zu Beginn am Montag. Enden soll der Streik am Sonntag. Davon betroffen sind auch Bereiche des Schulverkehrs. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Einigung bei der künftigen Durchbezahlung der Standzeiten. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) verwies in dem Konflikt auf einen vom Land zugesagten Ausgleich, der bisher ausgeblieben sei.