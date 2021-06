Schwerin

Polizei sucht Betrüger bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

08.06.2021, 12:26 Uhr | dpa

Mit Hilfe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" will die Schweriner Polizei einem Internet-Betrüger auf die Spur kommen, dem mindestens 250 Fälle mit einem Gesamtschaden von 75 000 Euro zur Last gelegt werden. Die Ermittler vermuten demnach den Täter im Bereich Schwerin und Hamburg. Er soll die Betrügereien durch falsche Namen, gefälschte Pässe und Fake-Shops gemeinsam mit einem Komplizen begangen haben. Die Kriminalpolizei Schwerin geht demnach davon aus, dass es noch weitere Fälle gibt, die bisher nicht angezeigt wurden. Die Sendung soll am Mittwoch um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, wie das Polizeipräsidium Rostock am Dienstag mitteilte.

Mit einem Komplizen sollen im Internet technische Geräte wie Smartphones und Saugroboter angeboten worden sein. Nachdem die Kunden zahlten, sei nichts geliefert worden. Mit gefälschten Pässen hätten die beiden Bankkonten eröffnet und das aus den Betrügereien stammende Geld unter anderem zum Ankauf von Gold genutzt. Im Zusammenhang mit einer Goldauslieferung sei im Januar 2020 einer der beiden Betrüger, ein 35-jähriger Hamburger, vorläufig festgenommen worden. Nach dem zweiten, unbekannten Täter wird noch immer gefahndet.