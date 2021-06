Saint-Denis

Frankreichs Generalprobe: Drei Bayern starten, Coman nicht

08.06.2021, 20:46 Uhr | dpa

Fußball-Weltmeister Frankreich bestreitet die Generalprobe vor dem ersten EM-Spiel am kommenden Dienstag in München gegen Deutschland mit drei Profis des FC Bayern München in der Startelf. Vor allem der Einsatz der beiden Außenverteidiger Benjamin Pavard und Lucas Hernandez gegen Bulgarien gilt als Zeichen für die EM. Im vorherigen Test gegen Wales (3:0) waren beide zur Pause ausgewechselt worden und in die Kritik geraten. Französische Medien hatten anschließend spekuliert, Trainer Didier Deschamps könnte auf diesen Positionen Änderungen vornehmen.

Ebenfalls wieder in der Startelf steht der von Februar bis Mai verletzte Münchner Corentin Tolisso. Der vierte Bayern-Profi im 26 Spieler starken EM-Aufgebot, Außenstürmer Kingsley Coman, gehört dagegen nicht zum 23er-Spieltags-Kader.