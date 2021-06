Krukow

Auto fährt auf Lastwagen auf: Zwei Leichtverletzte auf B192

08.06.2021, 22:31 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der B192 nahe Kuckssee (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 33-Jähriger sei am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf einen bremsenden Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall landete der Wagen im Straßengraben. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Arbeiten an der Unfallstelle wurde die Bundesstraße vorübergehend gesperrt.