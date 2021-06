Offenbach am Main

Unwettergefahr in Hessen: Gewitter mit Hagel erwartet

09.06.2021, 08:29 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen müssen sich am Mittwoch auf Regen und teils kräftige Gewitter einstellen. Im Tagesverlauf mehren sich die Schauer, während es lokal begrenzt zu Unwetter mit kleinkörnigem Hagel kommen kann, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen zwischen 22 und 26 Grad.

In der Nacht zu Donnerstag lassen die Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad nach. Stellenweise kann sich Nebel bilden. Am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge heiter bei Höchstwerten zwischen 25 und 27 Grad, in Hochlagen bis um 23 Grad.