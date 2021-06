Minden

Schiff reißt Hochspannungsleitung ab

09.06.2021, 09:35 Uhr | dpa

Ein Schiff hat in Minden (Kreis Minden-Lübbecke) auf dem Mittellandkanal eine Hochspannungsleitung abgerissen. Das Tankmotorschiff riss die Leitung am Dienstagabend nach ersten Erkenntnissen bei einem Wendemanöver mit, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte. Die Leitung sei daraufhin ins Wasser gefallen. Sowohl die Wasserstraße als auch eine anliegende Straße an Land seien gesperrt worden. Beide Verkehrswege konnten demnach aber noch vor Mitternacht wieder freigegeben werden. Zuvor hatte der WDR berichtet.