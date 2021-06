Butzbach

Ermittler entdecken kiloweise Rauschgift in Wohnung

09.06.2021, 11:04 Uhr | dpa

Friedberg (dpa/lhe) – Nach dem Fund von kiloweise Rauschgift sitzen zwei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft. Ermittler entdeckten bei einer Wohnungsdurchsuchung in Butzbach (Wetteraukreis) auch verschreibungspflichtige Medikamente und drei Schreckschusspistolen, wie die Kriminalpolizei am Mittwoch mitteilte. Die beiden 25 und 58 Jahren alten Männer sollen illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt haben. Sie wurden vergangenen Mittwoch dem Amtsgericht in Friedberg vorgeführt. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Polizei fand bei der Wohnungsdurchsuchung am Dienstag vergangener Woche neben diversen Arzneimitteln, Haschisch und psychoaktiven Pilzen auch etwa 1700 Gramm Marihuana und knapp 700 Gramm Amphetamin.