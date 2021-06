Bad Arolsen

Polizei stellt mehr als 30 Kilogramm Cannabisprodukte sicher

09.06.2021, 15:51 Uhr | dpa

Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) hat die Kriminalpolizei Korbach am Dienstag vergangener Woche mehr als 30 Kilogramm Cannabisprodukte sichergestellt. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg jetzt mitteilten, wurde ein 39-Jähriger festgenommen. Er steht demnach unter dem dringenden Tatverdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gehandelt zu haben. Wegen Fluchtgefahr befindet er sich in Untersuchungshaft.

Der Mann war laut Pressemitteilung bereits Anfang des Jahres ins Visier der Ermittler geraten. Die folgenden Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, dass er regen Handel mit Drogen betrieb. Bei den Durchsuchungen fand die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 30 Kilogramm Cannabisprodukte, Haschisch und Marihuana sowie zahlreiche Utensilien wie Verpackungsmaterial. Außerdem stellte sie Bargeld im vierstelligen Bereich, mehrere Mobiltelefone und andere mobile Endgeräte sowie das Auto des Tatverdächtigen sicher.