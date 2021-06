Rheinberg

Mann nach Badeunfall im Rhein vermisst

09.06.2021, 21:39 Uhr | dpa

Beim Schwimmen im Rhein ist ein Mann untergegangen und wird seitdem vermisst. Der 29-Jährige war am Mittwoch in Rheinberg-Orsoy (Kreis Wesel) zum Schwimmen in den Rhein gegangen und hatte nach wenigen Metern um Hilfe gerufen, wie die Polizei unter Berufung auf Zeugen mitteilte. Er habe versucht, sich ans Ufer zu retten, ging dann jedoch unter und wurde nicht mehr gesehen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, unter anderem mit Polizeihubschrauber und Booten der Wasserschutzpolizei blieben zunächst ergebnislos, wie es hieß.