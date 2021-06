Brühl

Phantasialand öffnet wieder für Besucher

10.06.2021, 03:35 Uhr | dpa

Mit Maske in die Achterbahn: Ab heute dürfen Besucher wieder in das Phantasialand kommen. Das teilte der Freizeitpark auf seiner Homepage und in den sozialen Medien mit. Für den Eintritt in den Park brauchen Besucher demnach ein vorab gebuchtes Online-Ticket. Zudem müssten die Gäste entweder vollständig geimpft, getestet oder genesen sein.

Im Freizeitpark gilt für alle Besucher ab sechs Jahren eine weitgehende Maskenpflicht - auch beim Anstehen und in den Fahrgeschäften. Auf den Freiflächen des Parks muss hingegen keine Maske getragen werden, wie der Freizeitpark auf seiner Homepage schreibt.

Das Phantasialand zählt mit knapp zwei Millionen Besuchern zu den meistbesuchten Freizeitparks Deutschlands. Vergangene Woche waren bereits der Moviepark in Bottrop, der Familienpark Schloss Beck und das Wunderland Kalkar nach der Corona-Zwangspause in die Saison gestartet. Die Öffnungen waren möglich geworden, weil die landesweite Inzidenz - also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - in Nordrhein-Westfalen nicht höher als 50 lag.