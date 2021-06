Fulda

Lkw prallt gegen Leitplanke: 30 000 Euro Schaden

10.06.2021, 07:21 Uhr | dpa

Bei Fulda ist ein betrunkener Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Leitplanke geprallt und hat dabei einen Sachschaden in Höhe von 30 000 Euro verursacht. Der 61-Jährige war am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27 von Künzell in Richtung Bronnzeller Kreisel (Landkreis Fulda) unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt Kaiserwiese die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraufhin stieß das Fahrzeug mit der rechten Leitplanke und einem Verkehrszeichen zusammen. Bei dem Aufprall wurde der 61-Jährige leicht verletzt. Wegen Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße mehrere Stunden lang gesperrt.