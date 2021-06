Holzminden

Holzmindener soll 14-Jährige in Wohnung festgehalten haben

10.06.2021, 11:58 Uhr | dpa

Ein 24-jähriger Mann aus Holzminden soll eine 14-Jährige aus Kassel vermutlich mehrere Tage gegen ihren Willen im Stadtgebiet festgehalten haben. Nach einem Hinweis der Mutter geriet der Bekannte des Mädchens in den Fokus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach der Fahndung über die Landesgrenzen Hessens nach Niedersachsen fand die Polizei in der Nacht zum Donnerstag das verletzte Mädchen in einer Wohnung. Sie musste ärztlich behandelt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Opfer in der Wohnung festgehalten und auch verletzt wurde.

Der 24-Jährige ist polizeilich bekannt und wurde festgenommen. Er stand unter dem Einfluss von Drogen. In der Wohnung des Mannes befanden sich Betäubungsmittel sowie Gegenstände, die aus anderen Straftaten stammen könnten.