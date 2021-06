Göppingen

Region um Filstalbahn wird besser angebunden

10.06.2021, 13:37 Uhr | dpa

Anwohner entlang der Filstalbahn sollen künftig von einer besseren Anbindung profitieren. Zusätzlich zum 30-Minuten-Takt wird die Bahnstrecke ab dem 13. Juni auch mit Nachtverbindungen am Wochenende besser an die Landeshauptstadt angebunden, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Donnerstag bekanntgab.

Die Züge auf der Filstalbahn fahren dazu ab dem Fahrplanwechsel Mitte Juni im Halbstundentakt von Montag bis Samstag zwischen 5.00 Uhr und 24.00 Uhr. Zudem verkehren die Verbindungen künftig unter den Namen Metropolexpress (Mex). Aus der bisherigen Regionalbahn "RB 16" werde der "MEX 16", hieß es.

Der Metropolexpress ermögliche ein "S-Bahn-ähnliches" Angebot im Filstal, sagte Thomas S. Bopp, Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart, bei der Vorstellung der Mex-Verbindungen in Göppingen am Donnerstag. In seiner Funktion als Expresszug im S-Bahn-Netz profitierten die Reisenden von der kurzen Reisezeit in die Landeshauptstadt.

Ab Dezember soll der Halbstundentakt auch auf der Murrbahn und der Remstalbahn nach und nach ausgebaut werden, wie es vom Verkehrsministerium hieß.