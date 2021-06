Gotha

Betrunkener 16-Jähriger beleidigt Polizisten: In Gewahrsam

10.06.2021, 16:43 Uhr | dpa

Ein betrunkener 16-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag in Gotha zunächst aggressiv gegenüber seinem Ausbilder verhalten und später einen Polizisten beleidigt. Dabei sollen auch verfassungswidrige Aussagen gefallen sein, teilten die Beamten mit. Ein Atemalkoholtest habe 2,67 Promille ergeben. Da sich der Auszubildende den Polizisten widersetzte, wurde er in Gewahrsam genommen und dabei leicht verletzt. Die Ermittlungen dauerten an.