Mörfelden-Walldorf

Frau atmet bei Badreinigung Chlorgas ein: Krankenhaus

10.06.2021, 20:12 Uhr | dpa

Eine Frau hat am Donnerstagnachmittag in Mörfelden-Walldorf bei der Reinigung ihres Badezimmers Chlorgas eingeatmet und musste daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau habe Chlorreiniger und Essig gemischt, dabei sei das Chlorgas entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau habe stark gehustet und sei zur Untersuchung in die Klinik gebracht worden.