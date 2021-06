Bad Ems

Fünfjähriges Kind von Auto angefahren: Schwer verletzt

10.06.2021, 21:58 Uhr | dpa

Ein fünfjähriges Kind ist in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Das Kind wurde am Donnerstag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war das Kind nach Polizeiangaben unvermittelt auf die Straße gelaufen, als der Wagen des 52-jährigen Fahrers den Weg befuhr und es zum Zusammenstoß kam.