Kassel

Zusammenstoß von Straßenbahn und Auto in Kassel

11.06.2021, 15:49 Uhr | dpa

In Kassel sind eine Straßenbahn und ein Auto zusammengestoßen. Wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte, war es am Freitagnachmittag zu dem Unfall gekommen, als der Autofahrer am Unfallort offenbar wendete. Der genaue Hergang ist demnach noch nicht bekannt.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Einzelheiten zu Art und Schwere seiner Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.