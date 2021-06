Neustadt an der Aisch

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Neustadt an der Aisch

11.06.2021, 17:01 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Neustadt an der Aisch ums Leben gekommen. Der 52-Jährige war am Freitag auf einer Staatsstraße mit einem abbiegenden Auto zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war sofort tot. Ein Rettungswagen brachte die 50-jährige Autofahrerin in ein Krankenhaus.