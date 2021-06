Potsdam

Landwirte zeigen ihre Betriebe: Tag des offenen Hofs

12.06.2021, 03:29 Uhr | dpa

Nach einem Jahr coronabedingter Pause gibt es die Brandenburger Landpartie wieder an Ort und Stelle. Etwa 100 Landwirte öffnen heute und Sonntag die Tore zu ihren Betrieben und zeigen, wie die regionalen Lebensmittel hergestellt werden. Landwirtschaft zum Anfassen ist das Thema. Besucher können in Hofläden einkaufen und probieren. Bauern und Produzenten stehen für Gespräche bereit. Auch das Interesse für die Arbeit in der Landwirtschaft soll geweckt werden.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) besuchen heute verschiedene Höfe.

Organisiert wird die Landpartie unter anderem vom Verband Pro Agro und dem Landfrauenverband. Die Brandenburger Variante des bundesweiten Tages des offenen Hofes gibt es seit 1994.