Rostock

Landtagswahl: Linke und FDP beraten über politische Ziele

12.06.2021, 10:40 Uhr | dpa

Linke und FDP in Mecklenburg-Vorpommern nehmen Kurs auf die Landtagswahl Ende September. Auf Parteitagen, die am Samstagvormittag begannen, wollen beide Parteien ihre Wahlprogramme beraten und beschließen. Die Linke tagt mit corona-konformen Abständen zwischen den etwa 120 Delegierten in der Rostocker Stadthalle. In ihrem 67 Seiten umfassenden Programmentwurf setzt sie Schwerpunkte unter anderem bei Bildung, Gesundheit sowie Angleichung der Einkommens- und Lebensverhältnisse in Ost und West. Das Programm der FDP, die ihre Beratung in einer Digitalkonferenz abhält, ist gut 90 Seiten lang. Die Liberalen fordern darin einen Neustart in der Bildung und mehr Tempo bei der Digitalisierung. In der Wirtschaft setzen sie auf Wachstum als Basis für die Sicherung des Wohlstands. Die Nordost-Linke hatte in jüngsten Umfragen bei elf, die FDP bei sechs Prozent gelegen.