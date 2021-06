Iserlohn

Suche nach 18-Jähriger mit Baby läuft: Bislang ohne Erfolg

12.06.2021, 12:39 Uhr | dpa

Im Fall einer verschwundenen 18-jährigen Mutter und ihrem vier Wochen alten Baby in Iserlohn (Märkischer Kreis) läuft die Suche der Polizei weiter auf Hochtouren. Es seien zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Entscheidendes sei bisher aber nicht dabei gewesen.

Die junge Mutter hatte sich mit ihrer kleinen Tochter zuletzt in einer Mutter-Kind-Einrichtung aufgehalten, die sie am frühen Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr verließ. Aufgrund der Lebensumstände der jungen Frau gingen Jugendamt und Polizei von einer akuten Gefahr für das Kind aus. Ermittlungen an mehreren möglichen Anlaufadressen in Dortmund verliefen ergebnislos, teilte die Polizei mit.