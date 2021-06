Saarburg

Schlägereien und Bedrohungen: Polizeieinsätze in Saarburg

12.06.2021, 12:43 Uhr | dpa

Gleich mehrere Vorfälle haben in der Nacht zum Samstag die Polizei in Saarburg auf Trab gehalten. Zunächst hätten in der Innenstadt zwei Männer ohne erkennbaren Grund zwei andere Männer zusammengeschlagen, teilte die Polizei mit. Daraufhin versammelten sich rund 100 junge Leute, die teils das Geschehen verfolgten und den Einsatz von Polizei und Rettungsdienst durch Hin- und Herlaufen, Geschrei und lautstarkes Kommentieren störten. Nachdem die Polizei Verstärkung hinzugezogen und Lautsprecherdurchsagen gemacht habe, sei es gelungen, die Ansammlung aufzulösen.

Kurz darauf schlugen und bedrohten sich mehrere Personen gegenseitig, auch dabei versammelten sich rund 20 Menschen. Bei einer betrunkenen Person sei eine Blutprobe entnommen und eine Anscheinswaffe sichergestellt worden. Die Polizei sprach Platzverweise aus und nahm eine Person in Gewahrsam. Die Aufarbeitung der Vorgänge dauere an. Gegen fünf auffällige Personen sollten Betretungs- und Aufenthaltsverbote für Teile der Stadt Saarburg ausgesprochen werden.