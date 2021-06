Hünfelden

76-Jährige schlägt Nachbarn mit Dachlatte

12.06.2021, 15:28 Uhr | dpa

Bei einem Streit hat eine 76-jährige Frau im Landkreis Limburg-Weilburg einen Nachbarn vermutlich mit einer Dachlatte verprügelt und verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die beiden Bewohner eines Hauses am frühen Freitagabend aus unbekannten Gründen in Streit geraten.

Dabei hatte die Frau den 53-Jährigen Mann zunächst mit der Hand ins Gesicht geschlagen, ihm das Oberteil zerrissen und schließlich mit der Dachlatte auf ihn eingeschlagen. Nach Angaben eines Polizeisprechers trug der Mann leichte Verletzungen davon. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.