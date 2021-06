Rimbach

Oldtimer überschlägt sich: Drei Schwerverletzte

13.06.2021, 08:46 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der L3409 im Kreis Bergstraße sind drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 49-Jähriger in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Oldtimer. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einem Feld liegen. Der Mann sowie seine beiden 13-jährigen Beifahrer wurden schwer verletzt mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht.