Jena

Paradiespark: Nach Attacken auf Ordnungskräfte ruhige Nacht

13.06.2021, 09:54 Uhr | dpa

Nach den Flaschenwürfen auf Ordnungsamtsmitarbeiter im Paradiespark in Jena ist es in der Nacht zu Sonntag dort laut Polizei friedlich geblieben. Es habe keine nennenswerten Straftaten gegeben, sagte ein Sprecher der Thüringer Polizei am Sonntagmorgen.

Demnach hatten sich 500 bis 800 Menschen im Park getroffen. Polizei und Ordnungsamt kontrollierten am Samstagabend die Zugänge zu dem Gelände und waren auch im Park unterwegs. 35 Polizisten seien im Einsatz gewesen. Fünf Musikboxen seien sichergestellt worden, von etwa 50 Feiernden wurden die Personalien aufgenommen, hieß es.

Bei Kontrollen in der Nacht zum Samstag im Paradiespark, wo etwa 2000 überwiegend junge Menschen feierten, flogen Flaschen auf die Beamten, wie die Stadtverwaltung Jena mitteilte. Ein Beamter sei dabei am Bein verletzt worden. Auch zwei Einsatzfahrzeuge wurden den Angaben zufolge beschädigt. Laut Polizei kam es auch zu Rangeleien und Körperverletzungen. "Die Bedrohungslage gegenüber den Beamten war massiv", sagte ein Stadtsprecher.