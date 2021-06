Geislingen an der Steige

Drachenflieger stößt gegen Baum und stürzt ab

13.06.2021, 14:18 Uhr | dpa

Ein Drachenflieger ist in Geislingen (Kreis Göppingen) direkt nach dem Abflug von einer Windböe erfasst worden und gegen einen Baum gestoßen. Der 55-Jährige stürzte am Samstagmittag mit seinem Fluggerät ab und wurde von der Bergwacht geborgen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen an der Hüfte in ein Krankenhaus.