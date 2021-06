Ofterdingen

Fahrt über Bordstein weckt Mann aus Sekundenschlaf

13.06.2021, 14:52 Uhr | dpa

Am helllichten Tag ist ein Autofahrer in einen Sekundenschlaf gefallen, nach links quer über die gesamte Fahrbahn gefahren - und erst geweckt worden, als er über den Bordstein auf einem Gehweg entlang eines Brückengeländers ratterte. "Durch die heftigen Einschläge kam der Mann wieder zu sich und lenkte sein völlig beschädigtes Fahrzeug über die Gegenfahrbahn zurück in eine Parkbucht", berichtete die Polizei am Sonntag. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Andere Autofahrer hätten dem Mann in Ofterdingen (Kreis Tübingen) am Samstag ausweichen müssen, um Unfälle zu vermeiden. Diese sucht die Polizei nun als Zeugen.