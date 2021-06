Sommer satt: Bayern steuert auf 30-Grad-Marke zu

13.06.2021, 15:39 Uhr | dpa

Der Sommer kommt jetzt in Bayern richtig in Schwung: Über 30 Grad soll es kommende Woche heiß werden. Hoch "Yona" bringt mit mehreren Schüben Warmluft nach Deutschland, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Montag steigen die Temperaturen auf 23 Grad im Oberpfälzer Wald und auf knapp 30 Grad westlich des Spessarts. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 8 Grad ab.

Am Dienstag werden an der Donau bis zu 31 Grad erwartet. Auch am Mittwoch wird es mit 27 bis 30 Grad überall sommerlich heiß.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es großteils klar und kühlt auf unter 20 Grad ab. In den Folgetagen bleibt es schwülwarm bis heiß, wobei es mit steigender Wahrscheinlichkeit Gewitter geben kann.