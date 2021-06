Saterland

300 Menschen feiern an See: Polizei löst Party auf

13.06.2021, 15:41 Uhr | dpa

Die Polizei hat eine Party mit rund 300 Menschen an einem See im Saterland im Landkreis Cloppenburg aufgelöst. Mehrere Badegäste hatten sich über die lauten Jungendlichen und jungen Erwachsenen beschwert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Da sich ein Großteil der Feiernden nicht an die Corona-Auflagen hielt, mussten die Beamten am Freitag die Party auflösen und mehrere Platzverweise aussprechen.