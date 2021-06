Rödinghausen

Torquator Tasso ist der Galopper des Jahres 2020

13.06.2021, 15:48 Uhr | dpa

Torquator Tasso ist Galopper des Jahres 2020. Der vier Jahre alte Hengst setzte sich in der ältesten Publikumswahl des deutschen Sports mit 52 Prozent der Stimmen gegen den Langstreckler Quian (32) und die Stute Sunny Queen (16) durch. Der im Besitz des Rödinghausener Gestüts Auenquelle stehende Hengst wird von Marcel Weiß in Mülheim an der Ruhr trainiert. Der Galopper des Jahres wird seit 1957 gekürt. "Die Wahl zum "Galopper des Jahres" hat in unserem Sport eine lange Tradition und ist nach wie vor etwas sehr Besonderes", sagte der Präsident von Deutscher Galopp, Michael Vesper. Torquator Tasso habe diese Auszeichnung mehr als verdient.